Gilbert wint Driedaagse De Panne

Philippe Gilbert heeft de Driedaagse De Panne gewonnen. De leidende positie van de Belg van Quick-Step kwam in de laatste rit niet meer in gevaar. Luke Durbridge werd winnaar van de afsluitende tijdrit, die ging over ruim 14 kilometer. Gilbert werd daarin zevende, op 17 seconden van de winnaar.