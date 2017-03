Ronde van Turkije naar oktober

LAUSANNE (ANP/Belga) - De internationale wielerunie (UCI) heeft donderdag de nieuwe data bekendgemaakt van de Ronde van Turkije. De rittenkoers van de WorldTour zal dit jaar van 10 tot 15 oktober worden gehouden. De Ronde van Turkije stond eerder voor 18-23 april gepland, maar onder meer door de onzekere politieke situatie in het land en de drukke wieleragenda in die periode besloot de UCI in februari het evenement te verplaatsen.