Drie extra WK-tickets voor Europa

In het tot 48 deelnemers uitgebreide WK voetbal van 2026 kan Europa rekenen op zestien startbewijzen. Dat blijkt uit de officiële voorstellen die de FIFA naar buiten heeft gebracht. Het bestuur van de wereldvoetbalbond zal tijdens een vergadering in mei in Bahrein een eindoordeel vellen over de vernieuwde opzet.