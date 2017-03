Bosvelt vertrekt uit Enschede

Paul Bosvelt moet na dit seizoen vertrekken bij FC Twente. 'De mededeling om niet door te gaan kwam als een verrassing', liet hij op de website van De Tukkers weten. 'Ik kan me niet vinden in een deel van de argumentatie. Toch kijk ik terug op een periode die turbulent, maar ook erg leerzaam was.'