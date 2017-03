Wozniacki zet Pliskova opzij

Caroline Wozniacki heeft de finale bereikt van het tennistoernooi in Miami. De als twaalfde geplaatste Deense was met 5-7, 6-1, 6-1 te sterk voor Karolina Pliskova. De partij duurde 2 uur en 16 minuten.

Pliskova werkte in de eerste set bij een achterstand van 4-5 drie setpoints weg en haalde daarna alsnog de eerste setwinst binnen. De nummer twee van de plaatsingslijst raakte nadien haar ritme en haar richtinggevoel echter volledig kwijt. Mede daardoor kon Wozniacki haar vierde zege in vijf onderlinge partijen behalen.

In de andere halve finale speelt de Amerikaanse Venus Williams tegen de Britse Johanna Konta. Venus Williams (36) won het toernooi in Florida in 1998, 1999 en 2001. Wozniacki haalde de finale van het prestigieuze toernooi in Miami voor de eerste keer.