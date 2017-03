Van Barneveld blijft maar winnen

Raymond van Barneveld heeft in de Premier League Darts zijn vierde zege op rij behaald. De Hagenaar bleef in Cardiff de Engelsman James Wade met 7-2 de baas. Vorige week was Barney nog met 7-5 te sterk voor titelhouder Michael van Gerwen, die in Manchester een zeldzame nederlaag in een tv-toernooi incasseerde.