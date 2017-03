Federer met de schrik vrij in Miami

Roger Federer heeft donderdag moeizaam de laatste vier bereikt bij het tennistoernooi in Miami. De als vierde geplaatste Zwitser rekende ternauwernood af met de Tsjech Tomas Berdych. Federer versloeg de nummer tien van de plaatsingslijst in drie sets: 6-2 3-6 7-6 (6). Berdych liet in de beslissende tiebreak twee opeenvolgende matchpoints liggen.