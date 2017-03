Kyrgios met veel moeite door

Nick Kyrgios heeft zich als vierde en laatste verzekerd van een ticket voor de halve finales van het masterstoernooi in Miami. De Australiër was in zijn kwartfinale na een gelijkopgaande driesetter die ruim tweeënhalf uur duurde, met 6-4, 6-7(9), 6-3 te sterk voor de Alexander Zverev.