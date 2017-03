Kyrgios naar laatste vier Miami

Tennisser Nick Kyrgios heeft zich als vierde en laatste verzekerd van een ticket voor de halve finales van het masterstoernooi in het Amerikaanse Miami. De Australiër was donderdag (plaatselijke tijd) in zijn kwartfinale na een gelijkopgaande driesetter die ruim tweeënhalf uur duurde, te sterk voor de Duitser Alexander Zverev: 6-4 6-7(9) 6-3.

Kyrgios, als twaalfde geplaatst in Miami, treft in de halve finales de Zwitser Roger Federer. De achttienvoudig grandslamwinnaar was in zijn kwartfinale net iets beter dan de Tsjech Tomas Berdych.

De 35-jarige Federer en de veertien jaar jongere Kyrgios zouden twee weken geleden in Indian Wells al tegenover elkaar staan in de kwartfinales, maar de Australiër meldde zich ziek af. 'Ik kijk er naar uit en ga genieten', zei de 21-jarige Kyrgios. 'Federer is de beste tennisser aller tijden en mijn idool.'