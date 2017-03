PSG wil Van Persie, Van Dijk tekent

Robin van Persie gaat in de herfst van zijn carrière wellicht toch nog bij een Europese topclub aan de slag. De 101-voudig international van Oranje staat namelijk in de belangstelling van Paris Saint-Germain. Van Persie drukt met zijn salaris flink op de begroting van Fenerbahçe en moet daarom vertrekken. Dat komt PSG goed uit, want de Fransen zoeken nog een stand-in voor Edinson Cavani.

De 33-jarige spits scoorde dit seizoen in 6 keer in 18 competitieduels. Dat is niet opvallend veel, maar toch vindt PSG het voldoende om hem op de shortlist te zetten. Volgens L'Equipe staan ook Marko Arnautovic (Stoke City), Lucas Alario (River Plate) en Javier Hernández (Bayer Leverkusen) op het verlanglijstje van de Parijzenaars, die momenteel genoegen moeten nemen met een tweede plek achter AS Monaco.



CARRASCO OUT, SANCHEZ IN BIJ ATLETI

Yannick Ferreira-Carrasco heeft een transferclausule van 100 miljoen euro in zijn contract staan, maar dat is niets te veel voor Bayern München. De Duitse topclub is best bereid om dat bedrag op tafel te leggen, weet AS. Carlo Ancelotti is zeer gecharmeerd van de Belg van Atlético Madrid en heeft het bestuur van Bayern laten weten dat ze er alles aan moeten doen om hem naar de club te halen.

Alexis Sánchez is de laatste weken een vaste klant in deze rubriek en ontbreekt ook vandaag niet. AS schrijft namelijk dat Atlético Madrid zich heeft gemengd in de strijd om de Chileense aanvaller. Door een transferverbod mogen de Madrilenen eigenlijk geen spelers kopen deze zomer, maar Los Colchoneros zijn er vrij zeker van dat de FIFA dat verbod intrekt. Sánchez is dan de eerste die ze willen aantrekken.



VAN DIJK TOCH NAAR LONDEN

Ook Virgil van Dijk staat al een tijdje centraal in de geruchtenstroom in Engeland. Zijn medespelers kochten zelfs al een Manchester City shirt voor hem. Toch gaat hij naar Londen. Volgens Metro betaalt Chelsea 58 miljoen euro om de centrale verdediger binnen te halen. Volgens Antonio Conte is Van Dijk hard nodig om volgend seizoen ook in de Champions League potten te kunnen breken.

Het gaat hard met Joshua Kimmich. Hij kwam in 2015 naar Bayern München en speelde sindsdien al 67 wedstrijden voor de Der Rekordmeister. Daarnaast is hij tegenwoordig ook een vaste waarde in het Duitse nationale team. Daarmee heeft hij de interesse van Manchester United gewekt, aldus Metro. De vraag is of Kimmich zijn basisplaats bij Bayern wel wil inruilen voor de Premier League.

Barcelona overweegt Gerard Deulofeu terug te halen naar Camp Nou, schrijft Sport. De Spaanse topclub verkocht de vleugelaanvaller in 2015 voor 6 miljoen euro aan Everton, maar sprak met The Toffees een terugkoopclausule af. Voor 11 miljoen is Deulofeu weer van Barça. De Spanjaard speelt sinds januari op huurbasis voor AC Milan en valt daar op met zijn prima spel.