Lukaku hoop in bange derby-dagen

Romelu Lukaku moet iets doen dat Everton al 7 jaar niet meer gelukt is. De supporters van Everton hebben al tijden niets te vieren gehad in de Merseyside-derby tegen Liverpool. De hoop is nu gevestigd op Ronald Koeman en zijn Belgische scherpschutter, want die is bezig aan een uiterst productief seizoen.

Al 21 keer was Lukaku trefzeker in de Premier League. Zo vaak scoorde hij nog nooit in één seizoen. Zijn hoogste totaal tot nu toe was vorig seizoen, toen hij er 18 maakte. Het is voor Everton al even geleden dat het een spits had die zo vaak het doel trof. In het seizoen 1985/86 was Gary Lineker met 30 goals de laatste die boven de 20 doelpunten uitkwam.

WEINIG SUCCES VOOR EVERTON IN DERBY

De laatste 13 ontmoetingen tussen de twee teams wisten The Toffees niet te winnen. 7 keer won Liverpool en 6 keer was het gelijk. De heenwedstrijd in september was een prooi voor Liverpool. Diep in blessuretijd maakte Sadio Mané de winnende treffer:

De laatste keer dat Everton won op bezoek bij The Reds is zelfs nog langer geleden. Dat was in het seizoen 1999/00. Toen kon het blauwe deel van de stad juichen door een goal van Kevin Campbell. Sander Westerveld stond toen onder de lat bij de rode tegenstander. Daarna was Liverpool 9 keer te sterk en was er 9 keer een gelijkspel op Anfield Road.

De kraker tussen Liverpool en Everton is zaterdag 1 april natuurlijk live te zien op Ziggo Sport! Vanaf 13.00 kun je inschakelen voor de voorbeschouwing op kanaal 14 en Ziggo Sport Select. Om 13.30 barst het spektakel los op de zelfde zenders. Online is de wedstrijd hier te volgen.