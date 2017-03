Feyenoord met Elia richting Ajax

Feyenoord kan zondag in de klassieker tegen Ajax naar alle waarschijnlijkheid weer beschikken over Eljero Elia. De vleugelspits stond de afgelopen weken aan de kant, maar traint inmiddels weer voluit mee. 'Het ziet er goed uit voor zondag', zei trainer Giovanni van Bronckhorst, die wel liet doorschemeren dat Elia vermoedelijk niet in de basis zal starten. 'Hij heeft namelijk een aantal weken niet gespeeld.'