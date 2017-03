Einde seizoen voor Juventus-aanvaller Pjaca

TURIJN (ANP/RTR) - Voor Juventus-vleugelspits Marko Pjaca is het seizoen voorbij. De 21-jarige Kroaat liep afgelopen week in internationale dienst een blessure op aan zijn rechterknie. Daaraan is hij inmiddels geopereerd. Voor het herstel staat zes maanden.