Team Victorie vindt geen sponsor en stopt

Schaatsploeg Team Victorie van onder meer Michel Mulder, Bart Swings en Marije Joling houdt na één seizoen op te bestaan. De ploegleiding is er niet in geslaagd een hoofdsponsor te vinden en trekt de stekker uit de ploeg. Dat bevestigde commercieel manager Martijn Kabbes van de ploeg vrijdag.

'We hadden voor onszelf eind maart als deadline gegeven om duidelijkheid te bieden aan de schaatsers', zegt Kabbes. 'Het is tot het laatste moment spannend geweest, maar we hebben de schaatsers deze week eerlijk gezegd waar we staan. Met een olympisch jaar voor de boeg staat het belang van de schaatsers voorop en we hebben ze geadviseerd te kijken of ze elders aan de slag kunnen.'

Team Victorie begon in mei vorig jaar op initiatief van Michel Mulder, de olympisch kampioen op de 500 meter en tweevoudig wereldkampioen sprint. De ploeg met de Australiër Desley Hill als coach en Renate Groenewold als teammanager telde zeven mannen en drie vrouwen.