PKC langs Blauw Wit naar beslissingsduel

PKC heeft zich herpakt na de smadelijke nederlaag tegen Blauw Wit. De Amsterdammers zegevierden verrassend in de eerste wedstrijd, maar waren vanavond niet opgewassen tegen de favoriet uit Papendrecht.

De hele wedstrijd lag Blauw Wit op koers voor een finaleplaats, volgende week in de Ziggo Dome. Op slag van rust pas kwam PKC voor het eerst langszij:

In de twee helft was er hetzelfde beeld. Blauw Wit koesterde een voorsprong van enkele punten, maar kon niet écht een gat slaan. In de slotfase knokte PKC zich terug in de wedstrijd. Ze kantelden de wedstrijd en wonnen uiteindelijk zelfs ruim met 25-29.

Dinsdag treffen beide ploegen elkaar opnieuw. De winnaar speelt volgende week de finale om het landskampioenschap.