Anderlecht op titelkoers na zege op Zulte

Anderlecht blijft op titelkoers in België. De Brusselaars klopten Zulte in de eerste wedstrijd van de play offs om het landskampioenschap. In Waregem werd het 1-2. Bram Nuytinck speelde de hele wedstrijd mee voor Anderlecht. Bij de thuisploeg viel Robert Mühren in de slotfase in.