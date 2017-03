Espanyol verslaat Betis na inhaalrace

Espanyol blijft in de race om een ticket voor de Europa League. De tweede ploeg uit Barcelona won vrijdag de thuiswedstrijd van Real Betis met 2-1 en houdt daarmee de nummers vijf en zes in de Spaanse competitie, goed voor deelname aan de Europa League, in zicht. Espanyol staat achtste.