Federer tegen Nadal in finale Miami

Roger Federer heeft zich vrijdagavond (lokale tijd) geplaatst voor de finale van het masterstoernooi in Miami. De Zwitserse tennisser won in drie sets van de Australiër Nick Kyrgios: 7-6 6-7 7-6. De partij duurde ruim drie uur.

In de eindstrijd staat Federer tegenover de Spanjaard Rafael Nadal. Het is de derde keer dat beide toptennissers elkaar dit seizoen treffen. Federer versloeg zijn rivaal al op weg naar de finale van Indian Wells en in de eindstrijd van de Australian Open.

Nadal won eerder op vrijdag de andere halve finale tegen Fabio Fognini uit Italië in twee sets: 6-1 7-5. De titel in Miami is een van de weinige die ontbreekt in Nadals prijzenkast.