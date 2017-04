Woods mist opnieuw Masters

De Masters in Augusta moeten het voor derde keer in de afgelopen vier jaar stellen zonder golficoon Tiger Woods. De 41-jarige viervoudig winnaar heeft zich definitief afgemeld voor de eerste major van dit jaar, die donderdag begint. Woods tobt wederom met zijn rug.

'Ik heb zo'n beetje alles geprobeerd om toch mee te kunnen doen, maar het herstel van mijn rug gaat niet snel genoeg. Ik ben er niet klaar voor', liet Woods weten in een verklaring op zijn website. Hij ontbrak ook al in 2014 en 2016. Woods won de Masters in 1997 voor de eerste keer. Hij trok het groene winnaarsjasje ook aan in 2001, 2002 en 2005.