Terpstra: akkefietje met Sagan kan rol spelen

Het akkefietje afgelopen zondag in de finale van Gent-Wevelgem met wereldkampioen Peter Sagan kan zomaar een rol spelen in de Ronde van Vlaanderen. Dat zei Niki Terpstra zaterdag tegen de NOS.

De Nederlandse wielrenner kreeg het aan de stok met de Slowaak omdat hij op een beslissend moment niet meewerkte om de ontsnapte Jens Keukeleire en de latere winnaar Greg van Avermaet bij te halen. 'Ik zie het niet zo gauw gebeuren, maar het kan zondag een rol spelen als we samen van voren komen te zitten. Ik weet niet hoe Sagan dan reageert', aldus Terpstra.

Vooral Vlaamse media hadden kritiek op het optreden van de klassiekerspecialist uit Noord-Holland. 'Ik werd wel erg aangevallen. Niet leuk, maar ik heb me ervan afgesloten; sociale media uitgezet en even geen kranten en Belgische tv. Het was geen slimme actie, maar dat kan soms gebeuren. Ik hield mijn benen stil, Sagan hield zijn benen stil en Andersen ook. Drie man doen hetzelfde en ik word erop afgerekend. Ik weet niet waarom.'