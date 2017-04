Merseyside Derby weer prooi voor Liverpool

Everton moet deze eeuw nog steeds wachten op een zege op Anfield in The Merseyside Derby. Na een intens gevecht was aartsrivaal Liverpool deze keer met 3-1 te sterk voor The Toffees van Ronald Koeman. Vooral de eerste helft was spectaculair met fantastische goals van Sadio Mané en Philippe Coutinho.