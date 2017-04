Gehavend United verliest aansluiting

Manchester United moet de hoop steeds meer vestigen op de Europa League. In een beroerd duel met West Bromwich Albion lieten The Red Devils opnieuw 2 dure punten liggen. Verder dan 0-0 kwam de gehavende ploeg van José Mourinho niet. Daardoor is plaatsing voor de Champions League via de competitie ver weg.