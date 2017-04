Koeman en Wijnaldum reageren hard

Niets aan duidelijkheid te wensen over. Zo reageren Ronald Koeman en Georginio Wijnaldum op de vragen over Oranje van Ziggo Sport-reporter Robbie Peters na de de zege van Wijnaldums Liverpool op Koemans Everton in de Premier League. De liefde komt duidelijk niet van twee kanten.