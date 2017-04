Bayern dendert door richting titel

Bayern München dendert door richting het kampioenschap in de Bundesliga. De koploper was zaterdag veel te sterk voor FC Augsburg (6-0) en houdt daarmee een voorsprong van dertien punten op RB Leipzig, dat met ruime cijfers (4-0) van SV Darmstadt 98 won.

Bayern, waar Robben op de bank begon en in de tweede helft in het veld kwam, had een gemakkelijke middag tegen het Augsburg van Paul Verhaegh. Robert Lewandowski opende in de zeventiende minuut de score en stelde nog voor rust Thomas Müller in staat de 2-0 te maken. Na rust maakte Bayern er een galavoorstelling van met twee treffers van Lewandowski, een van Thiago en nog een van Müller.

Borussia Dortmund gaf een voorsprong uit handen in de 'Kohlenpott' bij Schalke 04. Pierre-Emerick Aubameyang maakte de 1-0 op aangeven van Shinji Kagawa. De bezoekers verzuimden verder uit te lopen, waarna Thilo Kehrer voor opluchting zorgde in Gelsenkirchen: 1-1. Klaas-Jan Huntelaar mocht in de slotfase invallen.