Winnend Liverpool verliest topscorer

Liverpool moet het voorlopig stellen zonder Sadio Mané. De Senegalese spits liep een knieblessure op tijdens de gewonnen Merseyside-derby tegen Everton, waarin hij de openingstreffer voor zijn rekening nam. Teh Reds wonnen met 3-1. Mané mist komende week in ieder geval de thuiswedstrijd tegen Bournemouth.

'Bijna alles ging perfect, we hebben gewonnen en goed gespeeld, maar we zijn wel Sadio Mané kwijtgeraakt', zei manager Jürgen Klopp. 'Toen ik hem net in de kleedkamer zag liggen, kreeg ik niet het idee dat hij klaar is voor woensdag. Hopelijk is zijn blessure niet al te ernstig, maar hij heeft wel veel pijn.'

Mané moest kort na rust van het veld na een botsing met Leighton Baines. Zijn vervanger Divock Origi besliste de wedstrijd met de 3-1. Mané is met dertien doelpunten de topscorer van Liverpool in de Premier League.