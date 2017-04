Crystal Palace verrast koploper Chelsea

Chelsea heeft zaterdag op het eigen Stamford Bridge een onverwachte nederlaag moeten incasseren. De koploper van de Premier League ging met 2-1 onderuit tegen Crystal Palace en zag daardoor de voorsprong op achtervolger Tottenham Hotspur slinken tot zeven punten. Met spits Vincent Janssen zowaar weer eens in de basis wonnen de Spurs met 2-0 bij Burnley.

Bij de wedstrijd tussen Chelsea en Crystal Palace zat het spektakel in de openingsfase. Op aangeven van Eden Hazard schoot Cesc Fabregas de thuisploeg al in de vijfde minuut op voorsprong. De doorgaans zo sterke defensie van Chelsea liet zich even later binnen drie minuten twee keer foppen, eerst door Wilfried Zaha en vlak daarna ook door Christian Benteke. Crystal Palace hield die voorsprong tot het laatste fluitsignaal vast en bezorgde Chelsea de tweede nederlaag van dit seizoen voor eigen publiek.

Bij Tottenham Hotspur kon Janssen zijn eerste basisplaats van dit kalenderjaar niet bekronen met een doelpunt. De spits, die vorige week vanwege een infectie aan zijn borst nog moest afhaken bij het Nederlands elftal, werd in de 73e minuut gewisseld. Janssen zag zijn vervanger Son Heung-min enkele minuten later de wedstrijd beslissen met de 0-2. Verdediger Eric Dier had in de 66e minuut de score geopend. Bij de Spurs vielen de middenvelders Victor Wanyama en Harry Winks al voor rust geblesseerd uit.

Manchester United kwam zonder de geschorste Zlatan Ibrahimovic niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel tegen West Bromwich Albion (0-0). De ploeg van manager José Mourinho raakte daardoor achterop bij de top vier en een plek in de Champions League.