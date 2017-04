Atlético tankt weer punten met #7 op rij

Atlético Madrid heeft aan de Spaanse zuidkust de ongeslagen reeks uitduels verlengd tot zeven stuks. De ploeg van Diego Simeone won met 2-0 bij het machteloze Málaga. Door de nederlaag van achtervolger Villarreal en het gelijkspel van Real Sociedad, lopen Los Colchoneros uit naar boven.

GUNSTIGE ARBITRALE BESLISSING

Het duel in La Rosaleda had weinig om het lijf. Málaga speelde zo traag en voorspelbaar, dat de gasten nooit echt in de problemen kwamen. Atlético zelf sloeg wél toe. Fernando Torres dacht na slim wegdraaien een strafschop te krijgen. De scheidsrechter gaf voordeel, waarna de attente Koke alsnog de bal binnenprikte.

BRAZILIAANS KUNSTSTUKJE GEEFT ZEGE GLANS

Na rust was het meer van hetzelfde. De Andalusiërs hoopten tegen beter weten in op een comeback, maar die kwam er niet. Filipe Luis besliste de wedstrijd met een heerlijk doelpunt. Opnieuw na wat gerommel van Torres liet de lepe linksback een gevoelvolle vaselina (stift) los. Daarmee was het over en uit voor beide ploegen.

Atlético is nu in ieder geval voor even de nummer 3 van Spanje. Sevilla kan die plek weer overnemen als het zondag wint van Sporting Gijón. Barcelona gaat naar Granada en Real Madrid ontvangt Alavés. Volgende week kan Atlético nóg betere zaken doen door Real Madrid in Bernabéu te verslaan.