Casillas houdt Porto op de been in topper

De kraker tussen koploper Benfica en nummer 2 FC Porto, heeft geen winnaar opgeleverd. Misschien houden De Draken uit Oporto wel het beste gevoel over aan de 1-1 in Lissabon. Benfica was na rust grotendeels de gevaarlijkste ploeg, maar strandde telkens op de ijzersterk ingrijpende Iker Casillas.