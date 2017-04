Betis stuurt Gutiérrez naar Brazilië

De Chileense middenvelder Felipe Gutiérrez vervolgt zijn voetbalcarrière in Brazilië bij SC Internacional. De 26-jarige international wordt door Real Betis tot het einde van dit kalenderjaar verhuurd aan de club die afgelopen seizoen degradeerde uit de hoogste afdeling. Gutiérrez speelde tussen 2012 en 2016 voor FC Twente, waar hij het laatste jaar zelfs aanvoerder was.

De Chileen verhuisde afgelopen zomer van Enschede naar Sevilla. Gutiérrez was aanvankelijk basisspeler bij Real Betis in de Spaanse competitie, maar raakte na een blessure zijn plekje kwijt. De laatste maanden kwam de middenvelder amper meer in actie. Gutiérrez hoopt zijn carrière nu een nieuwe impuls te geven in Porto Alegre bij Internacional, een gevallen grootmacht in Brazilië.