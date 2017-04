Fener passeert Gala dankzij Van Persie

Robin van Persie heeft Fenerbahçe een overwinning bezorgd in de Turkse competitie. De Nederlandse spits maakte in de 84ste minuut van de uitwedstrijd tegen Kardemir Karabükspor het enige doelpunt in de 1-0 overwinning. Van Persie kreeg in het strafschopgebied een schot van Moussa Sow toevallig in zijn voeten en tikte de bal vervolgens met links in de korte hoek langs de keeper.