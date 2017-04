Konta klopt Wozniacki in finale Miami

Johanna Konta heeft het WTA-toernooi van Miami op haar naam geschreven. De Britse tennisster was in de finale te sterk voor Caroline Wozniacki en won met 6-4, 6-3. De Deense verloor ook haar derde finale van dit jaar.

Wozniacki bereikte de afgelopen maanden al de eindstrijd in Doha en Dubai. Twee keer ging ze kansloos onderuit, tegen respectievelijk Karolina Pliskova en Elina Svitolina. Ook tegen Konta had Wozniacki weinig in te brengen. De 25-jarige Britse sloeg na 1,5 uur op haar eerste matchpoint direct toe.

Konta had in de halve finale afgerekend met de Amerikaanse veterane Venus Williams, Wozniacki bereikte de eindstrijd door revanche te nemen op de Tsjechische Pliskova.