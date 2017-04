Benfica blijft koploper na 1-1 tegen FC Porto

De strijd om de titel in de Portugese voetbalcompetitie blijft spannend. Koploper Benfica speelde zaterdag met 1-1 gelijk tegen achtervolger FC Porto. Benfica heeft, met nog zeven speelronden te gaan, één punt meer dan Porto.

Jonas benutte al in de zevende minuut een strafschop voor Benfica. Maximiliano Pereira was in de 50e minuut trefzeker voor Porto.

Sporting Portugal, de club van de Nederlandse spits Bas Dost, kan zondag profiteren van het gelijkspel. Bij winst op FC Arouca komt de nummer drie van de ranglijst op acht punten achterstand van Benfica.