Clippers verslaan Lakers in LA

In de Noord-Amerikaanse basketbalcompetitie NBA heeft Los Angeles Clippers de derby tegen de LA Lakers gewonnen. In een doelpuntrijke wedstrijd zegevierde de thuisploeg met 115-104. Blake Griffin was de gevierde man bij de Clippers met 36 punten en 8 rebounds. Hij passeerde met zijn persoonlijke score de grens van 10.000 punten in zijn NBA-loopbaan. Ook Chris Paul had met 29 punten en 12 assists een flink aandeel in de overwinning.