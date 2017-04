NEC met debutant in Gelderse derby

NEC begint zondag om 12.30 uur met een debutant aan de Gelderse derby tegen Vitesse. Trainer Peter Hyballa laat de negentienjarige verdediger Frank Sturing in de basis debuteren. De geboren Nijmegenaar staat in een vijfmansdefensie. Hyballa kiest in Arnhem voorin voor twee jonge spitsen, Jay-Roy Grot en Arnaut Groeneveld.