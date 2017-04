Van Wolfswinkel leidt Vitesse langs NEC

Vitesse heeft zondag de Gelderse derby tegen NEC gewonnen. Dankzij twee doelpunten van Ricky van Wolfswinkel zegevierde de Arnhemse ploeg voor eigen publiek met 2-1. Eerder dit seizoen was de derby in Nijmegen onbeslist geëindigd (1-1).

Na een matte eerste helft opende Van Wolfswinkel in de vijftigste minuut met een kopbal de score. Ferdi Kadioglu, invaller bij NEC, trok de stand halverwege de tweede helft weer gelijk. Van Wolfswinkel bezorgde Vitesse in de slotfase de winst door een strafschop te benutten. De spits mocht vanaf elf meter aanleggen nadat een schot van Nathan in het strafschopgebied tegen de uitgestoken arm van NEC-verdediger Michael Heinloth was gekomen.

Vitesse klom dankzij de winst voorlopig naar de vijfde plek in de eredivisie, NEC blijft op de veertiende plaats net boven de degradatiezone staan.