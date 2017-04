Real neemt laat afstand van Alavés

Met veel pijn en moeite heeft Real Madrid een hele belangrijke overwinning geboekt. Thuis hadden de Madrilenen veel problemen met Deportivo Alavés, maar was het toch met 3-0 te sterk. Twee van de goals vielen pas laat, nadat Alavés de nodige kansen had gemist.

MADRID SPEELT TE TAM

Real begon in een te laag tempo aan de wedstrijd. Ze hadden veel de bal, maar hadden moeite om tot grote kansen te komen. Na een half uur spelen was het toch raak. Een mooie combinatie tussen Dani Carvajal en Karim Benzema zorgde er voor dat de Fransman op de rand van het strafschopgebied met links kon uithalen:

BEZOEKERS DURVEN EN BRENGEN REAL IN DE PROBLEMEN

In de tweede helft begon Alavés steeds brutaler te spelen. Dat zorgde voor behoorlijk wat gevaarlijke momenten voor de Madrileense goal. Deyverson had de grootste kans op een gelijkmaker. Daarnaast kregen ook Edgar Méndez en Manu Garcia kansen op een treffer. Garcia kopte de bal wel over Kiko Casilla heen, maar ook naast de goal.

REAL SLAAT TOCH TOE

Door de gemiste kansen van de bezoekers, kon Real alsnog toeslaan. Vlak voor tijd was het eerst Isco die de bal op aangeven van Cristiano Ronaldo lekker binnenschoot. Niet veel later kopte Nacho van dichtbij de rebound binnen na een vrije trap van Gareth Bale.

De fraaie treffer van Isco:

Door de overwinning is het gat tussen Real en Barcelona vergroot tot vijf punten. De Catalanen komen later vanavond in actie tegen Granada en kunnen het verschil dan weer verkleinen. Zij hebben dan wel een duel meer gespeeld dan Real dat nog steeds een wedstrijd in moet halen.