Punt niet genoeg voor Arsenal en City

Arsenal en Manchester City zullen evenmin tevreden zijn met het resultaat na de onderlinge kraker in de Premier League. Beide ploegen hielden elkaar in het Emirates Stadium op 2-2.

GUNNERS WEER SNEL IN PROBLEMEN

Danny Welbeck kreeg in de attractieve openingsfase de eerste mogelijkheid. Zijn inzet ging met kunst en vliegwerk vlak langs de rechter doelpaal. In de aanval van The Citizens die daarop volgde ontsnapte Leroy Sané aan zijn verdedigers, omspeelde doelman David Ospina en mocht in een leeg doel afronden.

ARSENAL UIT HET NIETS LANGSZIJ

City had zelfs al vroeg op 2-0 kunnen komen. Aangever bij de openingstreffer Kevin De Bruyne raakte de paal en Ospina wist de rebound van David Silva knap te keren. Vijf minuten voor rust kwamen The Gunners ondanks een zwak eerste bedrijf alsnog op gelijke hoogte. Theo Walcott frommelde de 1-1 binnen.

METEEN WEER DOWN TO EARTH

Maar wie dacht dat Arsenal met de gelukkige gelijke stand de rust in zou gaan, kwam bedrogen uit. Nog geen twee minuten later kwam matig uitverdedigen de ploeg uit Noord-Londen duur te staan. Sergio Agüero profiteerde en schoot diagonaal raak.

GUNNERS HERPAKKEN ZICH

Na rust wierp Arsenal de schroom van zich af en groeide in de wedstrijd. De inzet werd al snel beloond met een doelpunt. Shkodran Mustafi torende boven alles en iedereen uit en kopte in de verre hoek binnen na een corner van Mesut Özil.

WENGER BLIJFT VREZEN

Manchester City verliest de derde positie in de Premier League aan Liverpool, dat gisteren al won van buurman Everton. Arsenal blijft steken op plek zes, twee punten achter Manchester United. Voor coach Arsène Wenger blijft de druk onverminderd hoog. Nog nooit eindigden The Gunners onder zijn bewind buiten de top vier.