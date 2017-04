Gilbert oppermachtig in Vlaanderen

Philippe Gilbert heeft zondag de 101ste editie van de Ronde van Vlaanderen gewonnen. Dat deed de Waal van Quick-Step als in zijn beste dagen. Gilbert kwam in Oudenaarde alleen aan na een solo vanaf de tweede doorkomst op de Oude Kwaremont, zo'n 55 kilometer voor de finish.

Achter Gilbert kwamen de achtervolgers niet meer dichterbij. Zeker niet toen ook nog wereldkampioen Peter Sagan ten val kwam. Greg Van Avermaet werd tweede, Niki Terpstra derde, Dylan van Baarle vierde.

Gilbert werd eerder twee keer derde in de Ronde (in 2009 en 2010), maar was toch vooral de man voor de Ardenner klassiekers. Dit jaar, zijn eerste bij Quick-Step, is hij plots een renner die de Vlaamse kasseien buitengewoon goed verteert. Met tweede plaatsen in Dwars door Vlaanderen en de E3 Harelbeke, met winst in de Driedaagse De Panne-Koksijde en nu de Ronde van Vlaanderen.