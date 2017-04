Bosz: Ajax ook punt verloren

Trainer Peter Bosz vertelde zondag na de zege van Ajax op Feyenoord (2-1) dat zijn ploeg ook een punt had verloren. 'Het kan dat het doelsaldo belangrijk wordt', zei hij. 'We hadden hier wel vijf keer moeten scoren. Verder hebben we denk ik heel goed gespeeld en het publiek zeer vermaakt.'