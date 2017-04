Gilbert heeft weer een 'monument' binnen

Als beginnend wielrenner droomde Philippe Gilbert ervan de vijf 'monumenten', de belangrijkste klassiekers, allemaal een keer te winnen. Zondag kon de Waal ook de Ronde van Vlaanderen bijschrijven op zijn toch al indrukwekkende erelijst. Met een lange solo van zo'n 55 kilometer zegevierde Gilbert in de Belgische klassieker.

'Het is altijd al mijn doel geweest om alle monumenten te winnen. Nu heb ik er drie van de vijf binnen', zei Gilbert, die al een keer Luik-Bastenaken-Luik won en twee keer de Ronde van Lombardije. 'Het was heel speciaal om Vlaanderen te winnen in de Belgische kampioenstrui.'

Gilbert reed naar eigen zeggen onbedoeld weg. 'We wilden als ploeg volle bak de Oude Kwaremont op. Na een paar honderd meter keek ik achterom en was ik alleen. Ik heb wel tien keer over de radio gevraagd: wat moet ik doen? Ik kreeg geen antwoord, dus ik ben gewoon maar doorgereden.'