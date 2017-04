Gómez doet het weer voor Jonker

Andries Jonker heeft zondag zijn ongeslagen status als trainer van VfL Wolfsburg in stand gehouden. Met dank opnieuw aan spits Mario Gómez, die in de uitwedstrijd tegen Bayer Leverkusen in de slotfase binnen acht minuten een loepzuivere hattrick maakte. Het bleek niet genoeg voor een spectaculaire zege, want invaller Kai Havertz redde nog een punt voor de thuisclub (3-3).