Valse start Club Brugge in play-offs

Club Brugge is de Belgische play-offs slecht begonnen. Met de Nederlanders Stefano Denswil, Ricardo van Rhijn, Ruud Vormer en Lex Immers in de basis ging de ploeg van trainer Michel Preud'homme met 2-1 onderuit bij AA Gent, dat bijna de gehele tweede helft met een man minder speelde.

De in Nederland opgegroeide verdediger William Troost-Ekong kreeg in de vijftigste minuut zijn tweede gele kaart. Aanvaller Wesley Moraes zette Club Brugge al in de achtste minuut op voorsprong. Moses Simon maakte in de 25ste en 45ste minuut de doelpunten voor Gent. Zijn tweede kwam van elf meter. Na rust bleven doelpunten uit.

Anderlecht won vrijdag al met 2-1 van Zulte Waregem en heeft in de stand van de play-offs om het kampioenschap nu vier punten voorsprong op het achtervolgende Club Brugge.