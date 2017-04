Babel leidt Besiktas naar belangrijke zege

Besiktas heeft op weg naar de landstitel in de Turkse voetbalcompetitie een uitstekend weekeinde beleefd. De koploper versloeg zelf Gençlerbirligi met 3-0 en profiteerde daarmee van het verlies een dag eerder van nummer twee Basaksehir bij Akhisar Belediyespor (2-1). Met nog acht speelronden te gaan, is het verschil tussen de twee clubs nu vijf punten.

Ryan Babel zorgde kort voor het eindsignaal voor het derde doelpunt van Besiktas. Bij de openingstreffer in blessuretijd van de eerste helft van Oguzhan Özyakup had had de Nederlandse aanvaller al de assist gegeven. Het tweede doelpunt van de lijstaanvoerder kwam na een uur spelen op naam van Anderson Talisca.

De andere clubs in Turkije lijken zich niet meer te gaan mengen in de titelstrijd. Fenerbahçe, dat zaterdag door een doelpunt van Robin van Persie met 1-0 won van Karabükspor, heeft elf punten minder dan Besiktas. Nummer vier Galatasaray kan maandag bij winst op Adanaspor weer op negen punten achterstand van Besiktas komen.