Suarez grote man bij zege Barça

Barcelona heeft de lastige uitwedstrijd bij Granada winnend afgesloten. Na een vroege voorsprong kwam Granada terug in de wedstrijd en had Barça het even moeilijk. Door een sterke slotfase wonnen de Catalanen alsnog ruim met 4-1. Luis Suarez ving met een wereldgoal het gemis van Lionel Messi op.

OCHOA LANG STA IN DE WEG

In de jacht op Real Madrid ging Barcelona voortvarend van start. De Catalanen kregen kans op kans. Vooral Suarez was dichtbij een treffer. Keer op keer was Guillermo Ochoa echter een sta in de weg. Één keer wist Suarez de doelman in de eerste helft te verschalken. Hij bracht Barça op schitterende wijze op een 1-0 voorsprong:

GRANADA SLAAT SNEL TOE

Door de treffer vlak voor rust leek het alsof Barcelona het zichzelf een stuk makkelijker zou maken, maar niets was minder waar. Vlak na rust werd invaller Jeremie Boga weggestuurd. Hij kwam alleen op Marc-André Ter Stegen af en verschalkte hem met een schuiver in de verre hoek:

BARÇA TREKT TOCH AAN HET LANGSTE EIND

Lang kon Granada echter niet geloven in een goed resultaat. Een kwartier na de goal van Boga kwam Barcelona alweer op voorsprong. Na een knappe assist van Suarez was het Paco Alcácer die de bal langs Ochoa werkte. Vlak voor tijd kwam Granada ook nog eens met tien man te staan na de rode kaart van Uche Agbo.

De fraaie treffer van Alcácer:

Na de rode kaart liep Barcelona verder weg bij de thuisploeg. Eerst schoot Ivan Rakitic de Catalanen naar 3-1. In blessuretijd pikte Neymar ook nog zijn goal mee. Dor de overwinning blijft Barcelona in het spoor van Real. De achterstand is nu twee punten, maar de ploeg van Luis Enrique heeft wel een duel meer gespeeld.