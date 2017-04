Federer klopt eeuwige rivaal opnieuw

Roger Federer heeft al zijn derde titel van dit jaar veroverd. De 35-jarige Zwitser schreef het masterstoernooi van Miami op zijn naam, door zijn eeuwige rivaal Rafael Nadal te verslaan (6-3, 6-4). Begin dit jaar klopte Federer de Spanjaard ook al in de finale van de Australian Open en in de vierde ronde van het masterstoernooi in Indian Wells, waar hij ook de titel pakte.