Sporting kan het ook zonder Dost

Sporting Portugal is twee punten ingelopen op Benfica en FC Porto. Sporting won de uitwedstrijd tegen FC Arouca met 2-1. Bas Dost, met 24 doelpunten topscorer in Portugal, wist zowaar eens een keer niet het net te vinden.

Arouca kwam in de negende minuut op voorsprong door een doelpunt van aanvaller Mateus Galiano da Costa. Sporting ging rusten met een voorsprong. In de 34e minuut maakte de Argentijn Alan Ruiz gelijk en twee minuten later scoorde de Braziliaan Bruno César.