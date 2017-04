Opvolger Jans bij Zwolle bekend

John van 't Schip volgt Ron Jans op als trainer van PEC Zwolle. Dat maakte Jack van Gelder bekend in Rondo, de wekelijkse voetbaltalkshow op Ziggo Sport. Jans geeft sinds 2013 leiding aan het vlaggenschip van de Zwollenaren en gaat na dit seizoen aan de slag als leercoach bij de KNVB.

Volgens Wim Kieft is het voor Van 't Schip geen makkelijke opgave om in de voetsporen van Jans te treden. 'Het is niet makkelijk om Ron Jans op te volgen. Die heeft het geweldig gedaan en is daar het boegbeeld. Ze hebben een beker gewonnen en spelen al lange tijd in de Eredivisie', aldus de gast bij Jack aan tafel.

NOG GEEN CONTACT TUSSEN GULLIT EN KNVB

Ruud Gullit wordt regelmatig genoemd als opvolger van Danny Blind als bondscoach van het Nederlands elftal. Gullit staat nog steeds open voor de job, maar heeft nog geen telefoontje gehad uit Zeist.

SAMPAOLI ZIET BAAN BIJ ORANJE WEL ZITTEN

Jorge Sampaoli wil graag alles opzij zetten om bij <i>Oranje</i> aan de bak te kunnen, dat weet Youri Mulder te vertellen:

'DIT IS EEN TEAM DAT KAMPIOEN WILT WORDEN'

Vanzelfsprekend zorgde de klassieker tussen Ajax en koploper Feyenoord voor de nodige gespreksstof. Voor de camera van Ziggo Sport lieten Nick Viergever en Abdelhak Nouri blijken dat ze ervan overtuigd waren de aartsrivaal te verslaan. 'Iedereen wilde zo graag. Zelfs op de bank was het sfeertje zó goed, dat we bijna het veld op gerend waren', vertelde jongeling Nouri:

Rondo is iedere zondag vanaf 21.30 uur te zien op Ziggo Sport (kanaal 14) en Ziggo Sport Select. Check de laatste updates via de Twitterpagina van Rondo.