Napoli houdt Juventus in bedwang

De topper in de Italiaanse voetbalcompetitie tussen Napoli en Juventus heeft zondag geen winnaar opgeleverd. De nummers drie en één in de stand speelden met 1-1 gelijk. AS Roma, tweede op de ranglijst, had zaterdag Empoli al met 2-0 verslagen en staat nu nog zes punten achter op Juventus.