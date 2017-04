Derde nederlaag Nederlands curlingteam

De Nederlandse curlingmannen zoeken op de WK in het Canadese Edmonton nog altijd naar een eerste succes. De derde wedstrijd ging ook verloren. Noorwegen was zondag (plaatselijke tijd) met 8-3. Eerder leed Oranje nederlagen tegen Japan en Duitsland.

Het Nederlands curlingteam is voor het eerst sinds 1994 weer aanwezig op een WK en hoopt via goede prestaties zicht te krijgen op deelname aan de Winterspelen van Pyeongchang. Dat wordt een lastige opgave na drie verliesbeurten.

'Het was jammer?, zei Carlo Glasbergen, de 'lead' van het Nederlands team. 'Noorwegen had de stenen en het ijs net iets beter door dan wij. Dat was het grote verschil in deze wedstrijd.'

Hij gelooft nog steeds in een goede afloop. 'We hebben in verleden laten zien dat we goed kunnen terugkomen na een tegenslag. We hebben nog acht wedstrijden te gaan in de poule en gaan er alles aan doen om zo veel mogelijk winstpartijen binnen te slepen en ieder geval ons beste spel te laten zien.?