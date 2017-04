Westbrook heeft record bijna in handen

Russell Westbrook is nog één triple double verwijderd van een seizoensrecord in de NBA. De guard van Oklahoma City Thunder leverde voor de veertigste keer een score met drie dubbele cijfers af: 40 punten, 13 rebounds en 10 assists. Nog één en Westbrook evenaart Oscar Robertson, die in het seizoen 1961/62 het record van 41 triple doubles produceerde.